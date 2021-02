“Des racines et des ailes” : « Terroirs d'excellence en Bretagne », mercredi 17 février sur France 3

Dans le cadre de la série « Terroirs d’excellence en France », France 3 vous propose, mercredi 17 février à 21:05, de partir en en Bretagne, à la rencontre de celles et ceux qui magnifient ce territoire.

Héritières et héritiers d’un savoir-faire exigeant et maîtrisant des techniques d’exception, ils défendent l’identité et le patrimoine bretons.

Didier Olivry est responsable du Conservatoire du littoral de Bretagne. Pour faire revivre le patrimoine bâti des côtes bretonnes, il a initié un programme unique au monde : transformer en gîtes dix-neuf sites côtiers emblématiques. Phares et fortifications sont restaurés, pour accueillir des hôtes en quête de sites et de sensations uniques. Avec cet amoureux du littoral, nous suivons la spectaculaire rénovation du phare de l’île Vierge, au large de l’Aber Wrac’h.

Sur la côte nord, Loïc Maillard s’est battu pour que le granit breton obtienne le label d’indication géographique. C’est le seul granit en France à être ainsi reconnu. Ce tailleur de pierre, passionné depuis son plus jeune âge par la roche de sa région, poursuit la tradition des artisans granitiers. Un architecte lui a confié la fabrication d’une pièce unique : un foyer de cheminée massif en granit, pour une maison de Saint-Briac. Il nous fait également découvrir un site étonnant qu’il aide à préserver : 300 sculptures de granit, taillées dans la falaise de Rothéneuf, par un autodidacte, l’abbé Fouré, au début du XXe siècle.

À Saint-Malo, une école internationale enseigne un savoir-faire typiquement breton. Les stagiaires y apprennent toutes les subtilités de la fabrication des crêpes et des galettes, et découvrent les meilleurs cidres bretons avec la sommelière Carine Bigot. Celle-ci nous conduit ensuite chez un cidriculteur, Eric Baron, qui s’est lancé dans une production d’excellence et fournit les plus grands chefs étoilés.

Au cœur du Finistère, David Akpamagbo sublime une autre tradition bretonne : le beurre. Diplômé d’une grande école de commerce, il a tout quitté pour s’installer en Bretagne et mettre au point la fabrication d’un beurre d’excellence.

Lucile Viaud est une jeune designeuse de 26 ans. À la croisée de l’art et de la science, elle a mis au point une technique révolutionnaire pour confectionner du verre à partir des ressources marines de la Bretagne. Sa dernière création : un verre à base de coquilles d’ormeaux. Nous suivons l’élaboration de sa nouvelle collection d’art de la table, depuis les premiers essais jusqu’au restaurant du chef Hugo Roellinger, à Cancale.

Enfin, Erwan et Gurvan Tymen, paysagistes de renommée internationale, nous font découvrir trois des plus beaux jardins qu’ils ont conçus sur leur terre natale. En s’inspirant des paysages alentours, ils rendent un véritable hommage à la Bretagne.