« Le génie Français » : les barrages de tous les records, mercredi 24 février sur RMC Découverte

Mercredi 24 février à 21:05, plongez dans la nouvelle collection documentaire spectaculaire de RMC Découverte retraçant les plus grandes réalisations françaises du génie civil.

De l´impressionnant viaduc de Millau au TGV, recordman des vitesses sur voie ferrée, en passant par le plus technologique des tunnels au monde, celui du Mont-Blanc, et le plus puissant des barrages hydroélectriques d´Europe à Serre-Ponçon, ce sont les ingénieurs français et leurs travaux dantesques qui sont mis à l´honneur. Le génie français fut par le passé l´un des plus innovants dans un grand nombre de secteurs. Il est de nos jours l´un des plus recherché et reconnu dans le monde entier.

Épisode 2 Les barrages de tous les records

Dompter la nature et en tirer de l´énergie pour la mettre au service de l´homme : ce défi est relevé au quotidien grâce aux barrages hydroélectriques. Trois barrages français d´exception ont révolutionné la construction hydroélectrique et ont marqué leur époque par un record.

En 1960, le barrage de Serre-Ponçon, le premier des ouvrages géants qui détient le record du plus grand lac artificiel de France.

En 2020, le barrage de Romanche-Gavet, le tout dernier en France à être inauguré. Il a d´ailleurs réussi à remplacer 5 barrages tout en étant invisible, un record !

Et enfin en 1988, le barrage de Grand´maison, qui, grâce au creusement d´une cheminée de 1 000 mètres, est le plus puissant de France et d´Europe.