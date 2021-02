« William et Harry, une saga royale », lundi 1er mars sur France 4

Carfax2, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

A découvir lundi 1er mars à 22:55 sur France 4, le documentaire inédit « William et Harry, une saga royale » réalisé par Christian Huleu.

Avec des images d'archives et la participation de biographes, historiens, journalistes, photographes et de correspondants royaux, ce documentaire inédit explore chaque moment emblématique de la vie des deux princes d’Angleterre, William et Harry, depuis leur naissance jusqu’au mariage de Harry avec l’actrice américaine Meghan Markle.

Nous croiserons les parcours et les destins de ces jeunes princes qui ont grandi au coeur de la même famille royale, mais dont un seul pourra accéder au trône d‘Angleterre. A travers leur histoire, et leurs relations avec leur père Charles, leur mère Diana et leur grand-mère la reine Elisabeth, c’est une véritable saga que ce document raconte.

La vie de la famille la plus célèbre du monde a été marquée par des événements transformant parfois un conte de fées en cauchemar, mais dont elle s’est toujours relevé.