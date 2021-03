« Pyramide de Gizeh : une megastructure antique », nouvelle série documentaire sur RMC Découverte mercredi 3 mars

A voir sur RMC Découverte mercredi 3 mars à 21:05, les deux premiers épisodes d'une nouvelle série documentaire inédite « Pyramide de Gizeh : une megastructure antique ».

La grande Pyramide est sûrement l´une des plus grandes réalisations de l´humanité. Cette série documentaire nous révèle les derniers secrets de ce monument. David Suzuki nous emmène avec lui afin de partir à la rencontre d´experts et de scientifiques qui, chaque jour, recherchent de nouveaux indices sur le plus grand mystère antique du monde.

Vieux navire, texte ancien... toutes sortes d´indices qui vont nous permettre de mieux comprendre la construction de la pyramide, comment vivaient les hommes qui ont consacré toute leur vie à cette construction et surtout comment tout cela a littéralement transformé le pays, ses habitants et le monde pour toujours.

21:05 « Mystérieux papyrus »

La façon dont la Grande Pyramide d´Egypte a été construite a intrigué les archéologues pendant des siècles. Mais de nouvelles découvertes permettent enfin de déverrouiller les secrets les plus enfouis de cet incroyable monument. Dans cet épisode, les égyptologues viennent tout juste de déterrer l´ancien journal d´un constructeur de pyramides enfoui sous le sable depuis plus de 4500 ans. Ce texte raconte l´incroyable travail de Merer, un homme qui a été chargé de transporter des milliers de tonnes de pierre sur le site de construction. Lors de cette mission, nos archéologues font une autre découverte surprenante, un vieux bateau qui appartenait au pharaon. Les rouages intérieurs de la Grande Pyramide nous seront également exposés grâce à des images de synthèse.

22:15 « Secrets de construction dévoilés »

La Grande Pyramide est la seule survivante des « Sept Merveilles de l’Ancien Monde » mais le secret de sa construction a été perdu dans le temps. Aujourd’hui, d’incroyables découvertes permettent aux archéologues de débloquer certaines réponses à leurs questions en révélant notamment pourquoi le pharaon Khufu a voulu construire la plus grande pyramide de tous les temps. Dans cet épisode, en parallèle des archéologues qui testent les méthodes de Merer, un autre expert essaiera, lui, de transporter une énorme pierre pyramidale à travers le sable jusqu’à la pyramide en utilisant le système de rails en bois anciens des Egyptiens. Pendant ce temps, du côté des archéologues travaillant à la pyramide, ils découvrent que la main d’oeuvre de cette époque n’était au final pas une armée d’esclaves comme on l’a souvent pensé. Ces découvertes exposent la vérité sur la façon dont le projet de la pyramide a aidé à construire l’Egypte, la nation et son peuple pour toujours.