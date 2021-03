Covid-19 : « Le grain de sable dans la machine », mardi 2 mars sur ARTE (vidéo)

Quels enseignements tirer dès à présent de la crise du Covid-19 ? Ce documentaire singulier, diffusé mardi 2 mars à 22:30 sur ARTE, revient sur la funeste année 2020 et ouvre des perspectives politiques pour l’avenir.

Le Covid-19 a-t-il grippé la grande machine libérale ? Depuis bientôt un an, la pandémie mondiale a mis en évidence la faiblesse de nos systèmes de santé, mais elle souligne surtout l’immunité défaillante de nos démocraties, affaiblies par les crises économique et climatique. Exposant les citoyens à une régression des libertés fondamentales, elle pousse entreprises et États à faire des choix cruciaux. Faut-il alors abandonner le modèle économique qui a contribué au surgissement de ce virus et alimenté le réchauffement de la planète ?

Tourné à travers le monde, le film revient sur les événements de l’année passée et combine les approches de sociologues, scientifiques, politiques et philosophes. Entremêlant information, récit et émotion, il entrechoque la réalité avec une certaine forme de poésie... salvatrice.

Documentaire d’Alain de Halleux (France/Belgique, 2021, 1h30mn) - Coproduction : ARTE, Zorn Production International, Instant News Services.