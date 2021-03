« Éthiopie, le mystère des mégalithes », samedi 6 mars sur ARTE

Des milliers de stèles phalliques jalonnent le sud de l’Éthiopie. Une expédition scientifique s’est rendue sur place pour percer le mystère de ces pierres édifiées il y a des millénaires. A découvrir sur ARTE samedi 6 mars à 20:50.

Au sud de l’Éthiopie, la vallée du Rift abrite l’une des plus étonnantes énigmes du continent africain. Avec leur calotte arrondie, une dizaine de milliers de stèles de forme phallique parsèment les hauts plateaux montagneux du Sidamo et du pays Gedeo, sur un territoire de 10 000 kilomètres carrés.

Découverts il y a moins d’un siècle par une poignée d’explorateurs, ces gigantesques mégalithes ont été peu étudiés, à la différence des stèles anthropomorphes, dont les recherches ont révélé le caractère funéraire.

Une équipe de scientifiques dirigée par Roger Joussaume, spécialiste français du mégalithisme, mène une importante campagne de fouilles sur les nombreux sites archéologiques de la région. Ils tentent de dater et de comprendre cet exceptionnel patrimoine, abandonné en l’état par une civilisation encore méconnue.

Épopée archéologique

Du musée d’Histoire naturelle d’Addis-Abeba, la capitale, aux sites de Boji, Soditi, Tuto Fela ou encore Sede Mercato, le réalisateur Alain Tixier suit les archéologues, géologues, anthropologues et ethnologues qui s’emploient, avec l’aide de la population locale, à reconstituer l’histoire de ces étonnants phallus de pierre. Leurs recherches les mènent, notamment, à la découverte d’un site funéraire exceptionnel à Soditi, et à la rencontre des peuples Gewada et Konso, qui ont conservé un mode de vie traditionnel et perpétuent la culture de la pierre dressée.

Nourri d’images d’archives, de reconstitutions en 3D et de témoignages des spécialistes engagés sur le terrain, un passionnant documentaire sur une aventure scientifique et humaine inédite, au cœur du néolithique africain.