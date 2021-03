« Le pouvoir des caresses : le toucher, un contact vital », samedi 6 mars sur ARTE

Samedi 6 mars à 22:25, ARTE vous propose un passage en revue des effets bénéfiques du toucher et des contacts physiques sur notre corps et notre esprit.

Pour les animaux sociaux que nous sommes, les contacts physiques représentent un besoin vital : le "langage" du toucher, que nous cultivons dès la naissance, est indispensable à un bon développement physique, immunitaire et cérébral.

Comment les massages, les caresses et autres contacts bienveillants influencent-ils notre santé au quotidien ? Des équipes internationales de chercheurs (neuroscientifiques, psychologues et médecins) se sont penchées sur la question, en étudiant la manière dont les circuits nerveux convertissent un geste en sensation agréable, et en explorant la fonction sociale du toucher. Comment un même contact peut-il entraîner bien-être, répulsion ou indifférence, en fonction de la personne qui l’exerce ? Quel rôle tiennent la moelle épinière, les hormones et le système de récompense dans ce processus ?

La réalisatrice Dorothee Kaden explore toutes les facettes de ce sens capital pour l’équilibre émotionnel, alors que commencent à se dessiner les conséquences psychiques de la distance entre individus imposée par la lutte contre la pandémie de Covid-19.