« Les routes de l’enfer : Australie » de retour sur RMC Découverte lundi 8 mars

Lundi 8 mars à 21:05 sur RMC Découverte, « Les routes de l’enfer : Australie » est de retour pour une nouvelle saison palpitante au cours de laquelle les routiers s´aventurent sur les routes les plus périlleuses avec des charges plus lourdes que jamais. En affrontant la sécheresse et les routes inondées, ces camionneurs sont bien déterminés à combattre tous les obstacles.

Nick et Jo sont de retour et doivent faire des choix cruciaux pour braver la saison des pluies qui approche à grand pas afin de pouvoir apporter des vivres dans les endroits les plus reculés de la planète. Les Mackay sont également de retour. Ces transporteurs doivent déplacer des maisons imposantes sur des routes étroites et selon un calendrier très serré. Cette fois, c´est au tour d´Ashleigh, la soeur de prendre le volant. Craig fait sa première apparition accompagné de Dakota, son fils de neuf ans, afin de livrer le foin dont les éleveurs ont grandement besoin en cette période de sécheresse qui est l´une des pires de toute l´histoire de l´Australie.

Attachez vos ceintures et préparez-vous à affronter les routes les plus dangereuses, les pluies torrentielles et les situations chaotiques de « Les routes de l´enfer : Australie » !

Épisode 1 Avant la pluie

Alors que la saison des pluies approche, Nick et Jo tentent un dernier ravitaillement. Craig le routier « bon-samaritain » et Dakota, son fils, parcourent 3 000 kilomètres pour livrer du foin dans le Queensland touché par la sécheresse. Yogi, le routier vétéran, s´interroge sur son avenir dans ce travail suite à une altercation avec les autorités.

Épisode 2 En famille

Le duo frère /soeur Robbie et Ashleigh plonge dans l´univers du transport de maisons lors d´une mission hors de Brisbane. Nick et Jo sont sous pression, ils doivent faire face aux tempêtes qui frappent le nord de l´Australie-Occidentale. Les samaritains père et fils, Craig et Dakota, poursuivent leur mission pour livrer du foin dans le Queensland touché par la sécheresse.