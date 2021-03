“Le monde en face” : « Inceste, que justice soit faite », mardi 9 mars sur France 5

Alors que les témoignages de victimes d'inceste se multiplient et que la parole se libère dans la société française, France 5 propose, mardi 9 mars à 20:50, la diffusion du documentaire « Inceste, que justice soit faite ».

C’est l’un des tabous les plus tenaces de notre société, il concerne toutes les classes sociales, tous les milieux : 4 millions de Français ont été victimes d’inceste, 2 enfants par classe en moyenne endurent ce crime familial à huit clos.

La quasi totalité des victimes ne dévoilent jamais leur terrible secret. Devenues adultes, seules 10% d’entre elles se décident à faire éclater la vérité et à porter plainte contre le parent qui les a abusées. Mais seules 2 % d’entre elles obtiennent réparation par une condamnation. Le chemin judiciaire des victimes d’inceste est un parcours du combattant.

Emelyne, Christelle, Céline, Maé et sa fille… les filles et les femmes qui témoignent dans ce film ont le courage et la rage qui font avancer. En s’adressant à la justice, elles ignoraient qu’elles venaient de s’engager dans le plus grand combat de leur vie...

Le documentaire sera suivi d'un débat présenté par Marina Carrère d'Encausse.

Comment lutter contre l’inceste et accompagner les victimes ? France.tv vous propose des témoignages, reportages et enquêtes sur ce crime familial.

Si vous êtes victime de violences ou que vous connaissez un enfant, un adolescent, qui pourrait l’être, contactez le 119.