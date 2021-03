« La face cachée de Loana », mardi 9 mars sur RMC Story (vidéo)

Mardi 9 mars à 21:05 sur RMC Story, pour le deuxième numéro de la collection documentaire « La face cachée de... » , plongez au coeur de l’histoire de Loana à travers de nouvelles révelations et découvrez son long témoignage exclusif.

Le 26 avril 2001, la France entière est devant son écran, pour découvrir ce qui s’annonce être l’un des chocs télévisuels du nouveau millénaire : la première émission de télé-réalité française : « Loft Story ».

Au casting de ce programme événement on retrouve : Loana, 23 ans, une sulfureuse blonde tout droit venue de Cannes. Isolée du monde et observée par des millions de français pendant plus de 2 mois, elle comprendra l’étendu de sa notoriété à la sortie du Loft. Couverture de magazines, défilés pour les plus grands couturiers, lancement d’une ligne de vêtements, Loana entre dans un véritable tourbillon médiatique.

Mais en 2009 le conte de fée prend fin. Elle est retrouvée inconsciente dans son appartement parisien. C’est le début d’une descente aux enfers, qui ne s’arrêtera plus jamais.

Loana a accepté pour la toute première fois, de revenir sur un parcours aussi extraordinaire que dramatique. Elle se confie sans aucun tabou sur son histoire. A travers les témoignages et les révélations de ses proches, d’anciens camarades du Loft et de journalistes, découvrez la face cachée de celle qui restera a jamais l’icône de la télé-réalité en France.

Révélations, témoignages exclusifs, découvrez la face cachée de Loana dans ce documentaire inédit.