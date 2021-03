« Cuisine libanaise : chiche ou pois chiche ? », dimanche 14 mars sur France 5

A voir dimanche 14 mars à 20:50 sur France 5, le documentaire « Cuisine libanaise : chiche ou pois chiche ? » réalisé par Valentine Amado.

La cuisine libanaise est de plus en plus consommée en France. Houmous, fallafel, shawarma, taboulé : les mezzés promettent un voyage gustatif et équilibré pour un coût raisonnable.

Riche en saveurs et classée parmi les meilleures du monde, la cuisine libanaise n'a jamais autant fait recette dans l'hexagone. Les poids-lourds de l'agroalimentaire ont eux aussi suivi la tendance. Face à cette déferlante de « street food » libanaise, certains restaurants et traiteurs misent sur la qualité.

Voyage au cœur des saveurs méditerranéennes dimanche soir sur France 5 !