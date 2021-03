« Soigner à tout prix » : immersion aux urgences de l’hôpital Bichat, mercredi 17 mars sur ARTE (vidéo)

Au cœur des services d'urgences et de réanimation de l’hôpital Bichat AP-HP, à Paris, frappés de plein fouet par la première vague de l'épidémie de Covid-19. Une saisissante immersion au plus près des soignants à découvrir sur ARTE mercredi 17 mars à 22:35.

Avril 2020. Le Covid-19 se répand depuis quelques semaines en Europe. Le surgissement de la pandémie frappe les hôpitaux français, et parmi eux l'immense établissement parisien Bichat AP-HP, qui a pris en charge les premiers patients.

Par sa taille comme par sa position, dans le nord de la capitale en bordure de la Seine-Saint-Denis, l'un des départements les plus touchés, il offre un regard unique sur les débuts d’une tempête dans laquelle le monde se débat toujours.

Tourné entre le 10 avril et le 10 mai 2020, ce film propose une expérience hors norme d’immersion entre les murs d'un hôpital en pleine tourmente.

Il dévoile de façon crue la réalité de la vie, de la mort, des décisions médicales prises sur le fil et qui engagent la survie – ou non – des patients. Il témoigne aussi du combat ordinaire des soignants et des malades, de l'héroïsme qui tente de faire barrage à cette "nouvelle normalité" et des mauvais chiffres qui s'accumulent chaque jour.

Au-delà des statistiques, le réalisateur Ilan Klipper (Sainte-Anne, hôpital psychiatrique, Affaires familiales) donne à voir le réel dans toute sa force et place l’humain au centre. Alors que l'Europe est frappée par la troisième vague de l'épidémie, et que partout les mêmes histoires se reproduisent, son récit touche à l'universel.