“Vintage Mecanic” : restauration d'une Corvette C1, jeudi 18 mars sur RMC Découverte

“Vintage Mecanic” saison 6, ça continue sur RMC Découverte jeudi 18 mars à 21:05. Après avoir consacré trois épisodes autour des véhicules XXL, François Allain et les restaurateurs reviennent pour de nouveaux défis !

Épisode 7 : Corvette C1

François Allain va se lancer dans la restauration d’une légende américaine des fifties au caractère élégant et sensuel : la toute première des Corvette, la C1. Notre expert a été missionné par un ami pour dénicher la perle rare.

Cette voiture mythique va se montrer têtue voire capricieuse avec nos experts de la restauration : châssis en vrac, remontage et test moteur, problème de boite de vitesses… François et son équipe d’experts réussiront-ils à restaurer ce bijou de l’automobile US sans exploser le budget ?

Ce sera Mister V, le youtubeur aux multiples talents et aux millions d’abonnés, qui aura la chance de tâter de l’asphalte sur le circuit de la Ferté Gaucher, avec au programme, le test de la Corvette C1 et de la Corvette C4 pour l’une de ses prochaines vidéos !