« Les heures sombres de l'Egypte antique », jeudi 1er avril sur France 5

A découvrir jeudi 1er avril à 20:50 sur France 5 dans la case “Science grand format”, le documentaire « Les heures sombres de l'Egypte antique ».

Il y a 4 000 ans, l'Egypte des pharaons s'est effondrée. Pendant près d'un siècle, l'Empire égyptien a connu le chaos avant de renaître de ses cendres plus puissant que jamais.

Cette période de turbulence a déclenché l'un des plus grands mystères du monde antique. Que s'est-il vraiment passé ? Pourquoi les pharaons n'ont-ils pas pu faire face à ce désordre et comment ont-ils récupéré leur pouvoir ?

Ce sont à ces questions que tentent de répondre depuis des années les équipes d'archéologues français, anglais et égyptiens. Grâce à l'accès à une nécropole de la Basse-Egypte, nous assistons à l'ouverture de trois tombes inviolées depuis 3 000 ans. L'enquête permet de reconstituer cette histoire méconnue et de découvrir comment la révolte de seigneurs de guerre, la corruption et les changements climatiques ont failli faire disparaître l'une des civilisations les plus prestigieuses du monde antique.