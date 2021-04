« Retour à Kigali, une affaire française », dimanche 4 avril sur France 5

Au terme d'une enquête historique précise et fouillée, « Retour à Kigali, une affaire française » met à jour les responsabilités françaises dans le génocide des Tutsis du Rwanda de 1994. A découvrir sur France 5 dimanche 4 avril à 22:40.

En mai 1994, Jean-Christophe Klotz est l'un des rares journalistes français présents au Rwanda. Il constate alors l'implication de la France, l'impuissance de l'ONU et son silence face au massacre en cours.

Pour son troisième film consacré au Rwanda, il a cherché à comprendre comment le génocide a pu se dérouler dans la quasi-indifférence générale, avec la complicité de certaines capitales, dont Paris.

Libérant la parole de protagonistes qui ont joué un rôle dans cette « affaire française », notamment plusieurs généraux français (l’amiral Lanxade, le général Varret, le général Lafourcade, le général Quesnot) mais aussi des diplomates et des hommes politiques français, belges et américains (François Léotard, Bernard Kouchner, Johan Swinnen, Herman Jay Cohen, Prudence Bushnell…), le film permet, vingt-sept ans après, de jeter une lumière nouvelle sur l’enchaînement des manquements, erreurs d’analyse et compromissions qui ont rendu possible le dernier génocide du XXe siècle.

Liste des intervenants :