« Amexica : Le monde de la frontière », mardi 6 avril sur ARTE

Un documentaire remarquable de la photojournaliste Marie Baronnet, qui a observé pendant une décennie le quotidien des habitants de la zone frontalière entre le Mexique et les États-Unis, bousculé par l’élection de Donald Trump. A découvrir sur ARTE mardi 6 avril à 23:55.

En 2009, Marie Baronnet fait son premier reportage photographique à la frontière entre le Mexique et les États-Unis.

Installée à Los Angeles, elle passe dix années à voyager régulièrement le long de ce ruban de 3 000 kilomètres et saisit la culture "amexicaine" de ses habitants frontaliers, faite de musique, d’habitudes culinaires et de langage mélangés. Le riche matériel accumulé, constitué de photos et d'entretiens filmés, prend sens après l’élection de Donald Trump et la pousse à terminer un tournage entamé dix ans plus tôt.

Entre deux mondes

La photojournaliste, qui a filmé un nombre impressionnnant de témoins (garde-frontières, migrants, militants, ancienne passeuse), s’intéresse plus particulièrement au quotidien de deux familles : l’une, de son arrivée à Tijuana par une caravane de migrants, jusqu’à sa traversée de la frontière et sa demande d’asile, dans l’espoir de s’installer au Texas, l’autre, composée d’une mère mexicaine et de ses deux enfants à Tucson, Arizona, qui tentent de mener une vie normale, bien que le mari et père de famille ait été expulsé vers le Honduras.

Échappant à tout sensationnalisme, « Amexica : Le monde de la frontière » donne à voir une réalité complexe, immergée dans la multiplicité des réalités et des vécus irrigant cette zone frontalière.

Exploration poétique et politique, ce documentaire s'inscrit dans ce lieu de transition entre deux mondes, à cheval entre la perte et l’espoir.