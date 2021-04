« La feta : une tranche de Grèce », dimanche 11 avril sur France 5

A voir dimanche 11 avril à 20:50 sur France 5, le documentaire « La feta : une tranche de Grèce » réalisé par Olivier Ponthus.

C'est une tranche de Grèce, un fromage vieux comme le monde. Homère l'évoquait déjà dans son "Odyssée ". Plus qu'un simple fromage, c'est un pan de la culture, du patrimoine grec.

La feta (ou féta) se retrouve sur toutes les tables d'Athènes à Thessalonique, et bien au-delà. Dans les salades estivales, dans les cuisines des plus grands chefs et dans des glaces, elle est aujourd'hui devenue une star mondiale travaillée à toutes les sauces.

Des brebis des montagnes grecques à nos étals, ce fromage a su s'imposer de haute lutte sur un marché très concurrentiel, sur lequel de nombreux faussaires contournent habilement son appellation d'origine protégée. Issu d'un savoir-faire encore artisanalou produit industriellement pour un goût uniformisé, c'est un goût de Grèce, un goût d'été, qui séduit les consommateurs du monde entier comme leur porte-monnaie.

Du Péloponnèse à Paris, ce film nous raconte son histoire, ... l'alpha et l'oméga du fromage.