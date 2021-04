Histoire TV rend hommage au Prince Philip dimanche 11 avril à partir de 20:45

Suite au décès du Prince Philip, la chaîne Histoire TV bouleverse sa programmation dimanche 11 avril afin de lui rendre hommage.

A 20:45, découvrez le premier épisode du programme court “Au service de sa Majesté” consacré au Prince Philip. Dans ce format court, ludique et dynamique, porté par la voix du journaliste et réalisateur Thomas Pernette, découvrez celles et ceux qui ont œuvré au service de la couronne, quelques heures ou durant toute leur vie.

Né prince de Grèce et de Danemark, le duc d’Édimbourg a pris sa retraite à l’automne 2017, quarante ans après avoir épousé celle qui deviendra Élisabeth II. Éternel gaffeur, écolo avant l’heure, le mari de la reine a plus vécu dans l’ombre que dans la lumière... Portrait d’un prince consort hors-norme.

A 20.50, Histoire TV diffusera les deux premiers épisodes de la série documentaire inédite « Elisabeth II ».

Monarque au plus long règne de l'histoire britannique, Elisabeth II a nommé 14 premiers ministres, de Sir Winston Churchill à Boris Johnson et elle a supervisé la transformation de l'Empire britannique en un nouveau Commonwealth de diverses nations indépendantes. Elle a connu des triomphes et des tragédies familiales, a dû parfois choisir entre soutenir sa famille et remplir son devoir de monarque. Cette série inédite interroge les premiers ministres de la reine, des membres de la maison royale et des amis les plus proches, pour construire une image personnelle unique d’Elisabeth, la femme, la mère, la reine.

A 22:15 Documentaire inédit « Philip, une vie de prince » réalisé par Adrian Munsey et Vance Goodwin.

Né à Corfou en 1921, le prince Philip a vécu sur le devant de la scène internationale pendant le passage de la Grande-Bretagne de l'Empire au Commonwealth et au milieu de tous les changements politiques et sociaux extraordinaires qui ont eu lieu depuis son mariage avec la princesse Elisabeth en 1947.

Ce documentaire propose un portrait inédit et puissant d'un homme qui a souvent fait l'objet d'opinions contradictoires, mais qui était le plus populaire parmi les membres du personnel du palais de Buckingham, aimé et considéré comme un "homme du peuple".

Avec les contributions de Gyles Brandreth, Philip Eade, Penny Junor, Jeffrey Archer, Emily Nash et Richard Kay.