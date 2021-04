« Élizabeth II, les derniers combats d'une reine », dimanche 18 avril sur France 5

Dimanche 18 avril, France 5 proposera une soirée spéciale consacrée à l'occasion de l'anniversaire de la Reine Elizabeth II avec la diffusion de deux documentaires.

20:50 Elizabeth II, les derniers combats d'une reine

A bientôt 95 ans, Élisabeth II continue de tisser l’épopée de son règne, le plus long de l’histoire de la monarchie britannique. Sans faillir. Ces deux dernières années pourtant, en 2019 et en 2020, rien ne lui aura été épargné. Mais La Reine d’Angleterre a déjà traversé toutes les tempêtes, déjoué tant de pièges, et surmonté beaucoup de désillusions...

Ce documentaire raconte ses derniers combats.

La série noire a commencé avec le grave accident de voiture de son mari, le Prince Philip, début 2019. Puis, durant l’été, le nouveau premier ministre britannique Boris Johnson a convaincu Élisabeth II de suspendre le Parlement, afin de pouvoir réaliser le Brexit malgré l’opposition des députés. Une crise politique inédite a secoué le Royaume et ébranlé la Reine. A l’automne, le Prince Andrew, fils cadet d’Élisabeth II, a été accusé publiquement par l’une des victimes du milliardaire pédophile américain Jeffrey Epstein d’avoir abusé d’elle alors qu’elle n’avait que 17 ans. Élisabeth II a dû bannir son propre fils de la famille royale.

Dernière épreuve pour la monarque, la décision du Prince Harry, son petit-fils, et de son épouse Meghan, actrice américaine et métisse, de s’exiler à Hollywood début 2020. Un camouflet pour la Reine, qui choisit alors de retirer à Harry tous ses titres royaux. Harry et Meghan qui de Californie continuent à faire parler d'eux.

Rupture, scandale, Brexit et solitude. Mais Élisabeth II a fait face. Inaltérable. Inoxydable. Indéfectible.

Liste des intervenants :

Emily Andrews, Journaliste Mail on Sunday

Dick Arbiter, Attaché de presse du Palais (1988-2000)

Catherine Mayer, Biographe du Prince Charles

Max Foster, Journaliste CNN

Katie Nicholl, Journaliste Vanity Fair

Marc Roche, Biographe d’Élisabeth II.

22:20 Le mari de la reine, l'inconnu de Buckingham (rediffusion)

Philip, duc d'Edimbourg, a commencé sa vie en Grèce. À l'adolescence, il se retrouve sans rien, ni personne : plus de parents, plus de royaume, plus d'argent. Avec courage et détermination, il reconstruit sa vie et en 1947, se croit être l'homme le plus heureux du monde. Héros de la guerre, il est jeune, il est beau, il vient d'épouser la célibataire le plus en vue du XXe siècle, celle qui sera un jour la reine d'Angleterre, mais dans 20 ou 30 ans ; le roi, Georges VI venant à peine de dépasser la cinquantaine. Il va désormais pouvoir vivre comme il l'entend et assumer ses innombrables passions.

Mais malheureusement le roi meurt et sa fille monte sur le trône. Élisabeth devient reine et Philip perd tout. Contraint d'abandonner sa carrière, contraint de renoncer à ses ambitions, contraint de faire allégeance à sa femme qui devient à sa place chef de famille. En une nuit, Philip n'est plus rien !

Illustré par de nombreuses photos et extraits de films, bénéficiant de la collaboration de quatre des plus fins connaisseurs de la monarchie anglaise (Philip Eade, Matthew Baylis, Robert Lacey, Romily Wekks) et de celle de Roger Law, créateur de Spitting Image, l'émission satirique qui servit de modèle aux Guignols de l'info et qui fit du prince Philip son héros, c'est l'objet même de ce film : raconter l'étonnante histoire de ce prince qui toute sa vie marcha deux pas derrière sa femme...