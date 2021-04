A découvrir jeudi 16 avril à 20:50 sur France 5 dans “Science grand forrmat”, le document « Akrotiri, les derniers jours d'une cité antique ».

L’île grecque de Santorini est aujourd’hui un endroit paradisiaque. La découverte des ruines d’une cité dévastée par une éruption il y a plus de 3000 ans a fait resurgir le passé tumultueux et énigmatique de l’île. Aujourd’hui, les chercheurs et les scientifiques tentent de percer le mystère de l’un des cataclysmes les plus violents de l’histoire. Cette catastrophe a fait disparaître la plus ancienne cité méditerranéenne connue à ce jour, la cité d’Akrotiri, et a participé à l’effondrement de la civilisation des Minoens.

Comment s’est déroulée l’éruption ? Pourquoi l’explosion a-t-elle été aussi puissante ? Un tsunami a-t-il suivi l’éruption et engloutie la ville ? Qui étaient les Akrotiriens ? Peut-on raisonnablement penser qu’il s’agissait de la mystérieuse cité d’Atlantide décrite par Platon ?

Grâce aux scientifiques, à leurs découvertes, à l’aide d’images de synthèse, ce film nous permet de révéler un grand nombre de mystères qui entourent Akrotiri.

A la suite, France 5 rediffusera le document « Crète, enquête sur les derniers Minoens ».

Les vestiges antiques de Cnossos, en Grèce, sont le cœur d’une civilisation qui a disparu il y a plus de trois millénaires : la civilisation minoenne. Les ingénieux bâtisseurs de Cnossos ont vécu plus d’un millier d’années avant les Grecs et les Romains et la complexité architecturale du site a beaucoup influencé les mythes et les légendes.

Les Anciens Grecs pensaient que Cnossos était autrefois le palais d’un roi qui avait emprisonné une bête féroce dans le labyrinthe de Dédale. Cette bête terrifiante était une créature mi-homme mi-taureau qui s’appelait le Minotaure. Cette légende a paru presque réelle lorsque des archéologues ont mis au jour un complexe ressemblant à un labyrinthe, et une chambre somptueusement décorée, dotée d’un mystérieux trône sculpté dans la pierre.

L’archéologue Jan Driessen étudie les vestiges crétois depuis trente ans et nous révèle des indices sur ce palais et la cour dans laquelle les minoens donnaient de grands spectacles comme le sauté de taureau. Mais en Crète, la nature est à la fois belle et cruelle. Et ici, il n’y a rien de plus destructeur que les tremblements de terre. Est-ce une série de catastrophes naturelles qui a provoqué le déclin de cette société remarquable… ou bien des envahisseurs qui ont entraîné sa chute ?