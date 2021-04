Antoine de Maximy arrive sur RMC Découverte avec « J’irai dormir chez vous »

Prochainement, Antoine de Maximy fera son arrivée sur RMC Découverte avec une nouvelle saison inédite de « J’irai dormir chez vous » qui sera diffusée le samedi soir.

Depuis 17 ans, Antoine de Maximy réalise et incarne la série « J’irai dormir chez vous ». Il parcourt la planète sans aucune préparation, dans le but d’aller dormir chez des gens qu’il rencontre au hasard.

Équipé de trois caméras fixées sur lui, il voyage toujours seul et nous fait découvrir les pays qu’il visite au travers de rencontres insolites et surprenantes. Antoine ne sait jamais chez qui il passera la nuit mais son esprit taquin, son culot et sa spontanéité, lui ouvrent bien des portes.

Les téléspectateurs pourront de nouveau découvrir les péripéties de ses voyages à l’occasion d’une saison inédite produite par RMC Découverte. Toujours à la recherche des rappors humains et des différentes cultures autour du monde, Antoine de Maximy nous partagera les moments intimes, drôles et émouvants, ainsi que les moments dangereux.

Vous arrivez sur RMC Découverte avec votre émission culte « J’irai dormir chez vous ». Les téléspectateurs retrouveront-ils les fondamentaux qui ont fait le succès de cette marque ?

L’esprit restera le même sans aucun doute. En fait, il n’y a qu’une modification : la durée va passer de 52 à 60 minutes. C’est une bonne chose car les téléspectateurs regrettaient que les épisodes soient si courts, et je devais souvent couper des séquences que j’aurais aimé garder.

Après la crise sanitaire que traverse le monde, avec laquelle il est difficile de voyager, quelles destinations rêveriez-vous de faire découvrir aux téléspectateurs ?

Il me reste de nombreux pays à parcourir. Et heureusement, malgré la pandémie, certains pays sont ouverts aux voyageurs. Mais la liste change tous les jours. Mes voyages sont toujours improvisés et je peux changer de destination jusqu’au jour du départ. Je vais très vite repartir sur les routes, mais je ne sais pas encore où...