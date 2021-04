« Restituer l'art africain, les fantômes de la colonisation », dimanche 25 avril sur France 5

A voir dimanche 25 avril à 22:40 sur France 5 dans la case documentaire “La case du siècle”, le film « Restituer l'art africain, les fantômes de la colonisation » réalisé par Laurent Védrine.

En novembre 2017, le Président de la République française Emmanuel Macron s’est engagé à résoudre une question longue de plus d'un demi-siècle : la restitution des œuvres d'art volées aux pays africains, à l’époque coloniale. La tâche n'est pas simple. Aujourd’hui, plus de 90 % des pièces majeures de l'Art africain se trouvent hors du continent dont un nombre très important en France.

Cette décision inédite et attendue d'une ancienne puissance coloniale a soulevé d'un côté un fol espoir parmi les nations africaines et se confronte, de l'autre, à de fortes résistances.

La querelle autour des restitutions se cristallise tout particulièrement sur une œuvre. Apollinaire l'avait considéré comme "l'objet le plus gracieux et le plus étonnant qu'il y ait à Paris". Le dieu Gou fut volé au Bénin en 1894 et est aujourd’hui exposée au Musée du Louvre dans le Pavillon des Cessions.

En dessinant le portrait de cette sculpture vaudou, divinité noire et fétiche des blancs, Restituer l’art africain, les fantômes de la colonisation raconte l’histoire d’une querelle qui se poursuit sous nos yeux. Une bataille internationale séculaire dont le grondement se fait entendre aujourd’hui encore des palais de la République française aux ruelles de Cotonou, des trottoirs de Pigalle aux allées du Parlement européen et des cimaises du MoMa jusqu’aux salons feutrés de l'UNESCO. Une bataille qui, en réalité, ne fait que commencer…

Les intervenants :