A l’occasion du 10ème anniversaire du mariage du prince William et de Kate, TFX propose mercredi 28 avril à 21:05 un documentaire exclusif qui dévoile tous les secrets de la guerre secrète que se livrent Kate Middleton et Meghan Markle depuis des années.

Meghan est-elle une victime du système ou une manipulatrice ? Kate est-elle la princesse au grand cœur que la presse dépeint ? Une chose est sûre, entre les deux, la guerre est déclarée.

Comment le conte de fée moderne s’est-il transformé en bataille rangée entre les deux roturières de la Couronne royale d’Angleterre ? Pourquoi les deux frères, si proches depuis le décès de leur mère, en sont-ils arrivés à se déchirer ? Et quel est le rôle exact joué par Kate et Meghan dans ce scandale planétaire aux allures d’affaire d’état ?

Pour ceux qui en doutaient encore, la récente interview de Meghan Markle à Oprah Winfrey n’a plus laissé aucun doute : entre Meghan et Kate, la mésentente n’est même plus cordiale. Et chacune se bat pour terrasser l’autre et atteindre leur objectif ultime : devenir l’unique « princesse des cœurs ». Leur combat pour succéder à Diana dans le cœur du monde entier ne date pas de ce dernier évènement.

Depuis leur rencontre avec les deux fils de la Princesse de Galles, chacune a tissé sa toile. Du choix de la robe à celui des boucles d’oreilles, de la gestuelle à la communication, elles n’ont rien laissé au hasard.

Et chaque évènement ou presque de la vie à la cour a été l’occasion d’un conflit feutré, chacune se rendant coup pour coup.

Dans ce documentaire, découvrez toutes les batailles que se sont livrées les deux princesses. Leurs faits et gestes, toujours calculés, seront décryptés, et leurs stratégies seront analysées par les meilleurs spécialistes.

Ces deux femmes que tout oppose aujourd’hui avaient pourtant à l’origine beaucoup en commun : une personnalité bien trempée, une origine « roturière » et… une famille « à scandale ».

Plongée dans les dessous de la guerre des Princesses.