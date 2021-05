“Vintage Mecanic” : restauration d'une NSU RO 80, Thierry Godard en Guest, jeudi 13 mai sur RMC Découverte

A découvrir jeudi 13 mai à 21:05 sur RMC Découverte, un nouvel épisode de la 6ème saison de “Vintage Mecanic” qui reçoit cette semaine l'acteur Thierry Godard.

Pour ce nouveau chantier, François a décidé de s´attaquer à un OVNI de l´histoire de l´automobile allemande : la NSU RO 80, de 1970. Elle doit sa renommée à son moteur à pistons rotatifs.

Malheureusement, François va avoir du mal à convaincre son équipe de restaurateurs pour remettre en route ce bijou. D´ailleurs, nos pros de la restauration automobile vont littéralement le planter sur ce coup là !

Mais heureusement, notre expert a de la suite dans les idées, il va réussir à trouver une autre parade et confier ce chantier à l´une des plus grandes écoles automobiles françaises. Et pour corser un peu plus le tout, François s´est fixé un sacré défi : dégager un bénéfice pour le reverser à une association caritative. Pas sûr qu´il y arrive car le chantier est colossal !

Pour relâcher un peu la pression, François va partager son amour pour les moteurs rotatifs avec Thierry Godard, l´acteur phare de la série à succès Engrenages.