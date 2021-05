“Science grand format” : « Le cosmos dans tous ses états », jeudi 20 mai sur France 5

A voir ou à revoir jeudi 20 mai à 20:50 sur France 5 dans “Science Grand Format”, deux épisodes de la série documentaire « Le cosmos dans tous ses états ».

Cette série enquête sur les phénomènes les plus impressionnants de l'univers, du mystère des trous noirs à l'histoire et à la puissance méconnue des étoiles en passant par le Big Bang.

Grâce aux témoignages de spécialistes et aux nouvelles technologies les plus pointues, nous en apprenons davantage sur les théories classiques, mais aussi sur l'avancement et les enjeux des travaux en cours.

Le Big Bang

Une nouvelle génération de télescopes et d'ordinateurs permet aux scientifiques de s'approcher au plus près du Big Bang, cet événement constitutif de l'univers, il y a 13, 8 milliards d'années.

Ce film retrace les étapes de la formation de l'univers, par ordre chronologique décroissant, jusqu'à 1 micro-seconde après le Big Bang, quand la matière n'existait pas. Il suit l'actualité des recherches des scientifiques, notamment le lancement du télescope qui va peut-être résoudre les mystères de la formation de notre univers. Il repousse les limites de la science et envisage l'existence d'un autre univers, avant le Big Bang, un univers où les lois de la physique ne s'appliquent pas.

Les Trous Noirs super-massifs

La théorie de la relativité d'Einstein, qui prédit l'existence de trous noirs, n'a pas encore été prouvée, même si elle fait consensus. Ce film suit les astronomes qui tentent de vérifier la théorie d'Einstein, en prenant en photo un trou noir super-massif, grâce à un réseau de téléscopes synchronisés aux quatre coins du globe (Chili, Mexique, Espagne, Pôle Sud,...). C'est l'occasion d'expliquer la formation des trous noirs, leur lien avec la création d'étoiles et de galaxies, ou encore la théorie des cordes.

Une équipe de scientifiques a également recréé les mêmes conditions que l'intérieur d'un trou noir sur Terre.