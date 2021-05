“La vie en face” : nouvelle collection documentaire à découvrir cet été sur ARTE

Cet été, ARTE proposera une nouvelle collection documentaire “La vie en face” composée de 17 films inédits qui seront diffusés chaque mercredi soir, en seconde partie de soirée, du 16 juin au 25 août 2021.

En cet été 2021 où nos vies sont bouleversées depuis plus d’un an par la crise du COVID-19, ARTE prend le temps de se pencher sur des histoires singulières qui racontent les mutations profondes en jeu dans nos sociétés contemporaines.

Dans un monde où tout s’accélère, où des images tournées hâtivement prennent toute la place, a fortiori en cette période de crise inédite entraînant une perte de repères, cette collection documentaire s’intéresse à des enjeux intimes qui traversent nos sociétés, en prenant le temps. Le temps d’être au plus près d’hommes, de femmes et d’adolescents, de leur donner la parole là où rarement on la leur laisse, de les laisser vivre devant la caméra des réalisatrices et réalisateurs de ces films.

La collection “La vie en face”, diffusée chaque mercredi pendant l’été, nous raconte sans fard ces existences, une poignée de vies face à de grands défis contemporains, qu’il s’agisse de l’entrée dans la sexualité, des féminicides, des combats de la petite classe moyenne, de l’argent des plus riches, des déserts médicaux ou encore du traitement des disparitions inexpliquées.

Des films forts portés par des écritures et des regards singuliers, où des personnages bien réels dépassent les contraintes et les difficultés sociales qui pourraient les accabler. Des films humains qui regardent leurs personnages avec respect et tendresse.

L'ensemble de ces documentaires seront annoncés et présentés sur notre site quelques jours avant leur diffusion.

A noter que 12 de ces documentaires seront à découvrir en avant-première sur arte.tv dès le 4 juin 2021.