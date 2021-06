Mercredi 9 juin à 21:15, TMC proposera une nouvelle soirée-événement présentée par Martin Weill qui sera consacrée à l'ésotérisme.

Astrologie, cartomancie, tarot, magie: l’ésotérisme attire de plus en plus de jeunes et gagne les réseaux sociaux. Un ésotérisme 2.0 désormais cool et assumé. Fini la sorcière au nez crochu ou la voyante dans une roulotte : aujourd’hui les sorciers et sorcières s’affichent sur Instagram, TikTok et les soirées branchées.

Entre psychologues et coachs de vie, ils s’adressent à une jeunesse en perte de repères et comblent leur besoin de se reconnecter à la nature, de réenchanter le monde ou tout simplement de se faire du bien.

Martin Weill et son équipe sont partis à la rencontre des nouveaux sorciers et sorcières pour comprendre ce phénomène, où le meilleur peut côtoyer le pire.

Un document à ne pas rater le mardi 9 juin à 21:15 sur TMC !