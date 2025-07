"Notre nouveau monde : Quand la Terre nous surprend" sur France 2 mardi 8 juillet 2025

À découvrir sur France 2 mardi 8 juillet 2025 à 21:10, "Notre nouveau monde : Quand la Terre nous surprend" un documentaire qui révèle les formidables pouvoirs d’adaptation de la nature et comment nous, humains, pouvons l’accompagner.

"Notre nouveau monde" révèle les formidables pouvoirs d’adaptation de la Nature face au réchauffement de la planète. Comment les écosystèmes se transforment, comment les animaux et les plantes se déplacent pour trouver de meilleures conditions et comment ils changent leurs comportements.

Sur tous les continents, des hommes et des femmes sont en première ligne. Confrontés aux évolutions rapides de leur environnement, ils trouvent des solutions pour s’adapter et accompagner les mouvements de la nature. Ils dévoilent pour nous ce nouveau monde en train de naître sous leurs yeux et nous redonnent de l’espoir.

Grâce à des effets spéciaux spectaculaires, ce film révèle aussi les métamorphoses des paysages : le déplacement des forêts, le voyage des coraux, le verdissement des montagnes après le retrait des glaciers... Autant de transformations qui dessinent peu à peu le visage de notre nouveau monde.

Des aventures humaines incroyables

Louis est berger transhumant dans les Alpes. Il est en première ligne face aux transformations de la montagne. On est à la fin de l’été, les pâturages sont brûlés et asséchés par le soleil. Louis doit conduire son troupeau vers les plus hauts alpages. Sur son chemin, il dévoile pour nous son nouveau monde : la spectaculaire ascension de la forêt, la fonte inexorable des glaciers, leur remplacement par un nouvel écosystème plein de vie. Louis et tous les êtres vivants qui peuplent la montagne s’adaptent sous nos yeux aux multiples évolutions de leur monde.

John consacre sa vie à la préservation des wombats, ces marsupiaux emblématiques des forêts australiennes. En 2020, il était sur le front des plus terribles incendies que l’Australie ait connus, ravageant une surface équivalente à l’Angleterre et décimant sa faune. John revient sur ces événements dévastateurs et sur l’incroyable renaissance de la nature qui a suivi. Nous le suivons pendant les quatre années qui ont suivi les feux, témoin émerveillé de la résilience de la forêt et du retour inimaginable des animaux.

Mpayon est une bergère Samburu du nord du Kenya. De 2020 à 2023 elle a vécu la plus terrible sécheresse que cette région ait connue. Avec elle, nous suivons l’histoire de cette terrible épreuve, la disparition de l’eau et des pâturages et les conflits violents avec les éléphants qui s’en sont suivis. Pour y remédier, Mpayon et les siens doivent réinventer leur mode de coexistence avec la faune sauvage.

Masae est une pêcheuse Ama de la côte Pacifique du Japon. Elle appartient à une communauté de plongeuses en apnée qui récolte des coquillages dans des forêts d’algues. Aujourd'hui, le réchauffement des mers dans lesquelles elle pêche depuis son enfance provoque la disparition des algues et de ses précieux habitants. Nous suivons Masae dans son combat pour défendre les forêts sous-marines contre l’avancée inexorable d’un nouveau monde qui prend peu à peu sa place : le monde des coraux.

Anil est l’un des défenseurs de la plus vaste forêt de mangroves du monde, celle des Sundarbans en Inde. Confrontés à la recrudescence des cyclones et à la montée des eaux, les animaux sauvages qu’il protège sont contraints de se rapprocher des zones habitées par les humains. Cette nuit un tigre est entré dans un village, Anil a été appelé pour pacifier la situation et préserver le félin comme des vies humaines.

Chris étudie le fonctionnement des écosystèmes et œuvre pour la protection des ours à travers la planète. Il nous emmène à la découverte de la transformation prodigieuse d’une immense région d’Alaska récemment sortie des glaces. Chris reconstitue pour nous le chemin parcouru par la vie pour former cet écosystème d’une richesse inouïe : un paradis pour les saumons, les baleines et les ours. Son voyage est une ode à la puissance de la nature et à ses formidables capacités d’adaptation…

Un document inédit réalisé par Frédéric Fougea et Gilles Dufraisse.