“Secrets d'histoire” « Louis XV et Marie Leczinska : tromperies à Versailles », lundi 14 juin sur France 3 avec Stéphane Bern

A voir ou à revoir lundi 14 juin à 21:05 sur France 3, le numéro de “Secrets d’Histoire” que Stéphane Bern consacre à Louis XV et Marie Leczinska.

Princesse polonaise, mariée au souverain le plus puissant du monde, Louis XV, l'histoire de Marie Leczinska a tout du conte de fée. C'est une jeune fille charmante mais loin d'être une beauté, cultivée et polyglotte mais désargentée, deuxième enfant d'un roi déchu de Pologne, le roi Stanislas, qui va pourtant régner sur Versailles et sur le cœur de Louis XV, le plus séduisant souverain que la France n'ait jamais connu.

Malheureusement pour Marie Leczinska, follement amoureuse de son époux, le conte de fée tourne court. La souveraine devient aussi la reine la plus bafouée et outrageusement trompée de l'histoire de France, à tel point que l'on connaît surtout aujourd'hui les maîtresses du roi : la Pompadour ou, plus tard, la du Barry…

Pour oublier ses humiliations, "la bonne reine", comme les Français aiment la nommer, se réfugie dans la piété, le jeu, la musique et, surtout, la gourmandise. Une passion qu'elle partage avec son père adoré, Stanislas. Un père nommé par Louis XV à la tête de la Lorraine, une région qu'il ne va cesser d'embellir grâce à ses deniers personnels, que cela soit à Nancy ou à Lunéville.

Mère de 10 enfants de France, et grand-mère de Louis XVI, Marie Leczinska est une reine digne et intelligente qui va tenir avec humilité son rang pendant 43 ans, le plus long règne d'une souveraine en France, et qui pardonnera toujours tout à l'homme qu'elle aime.

C'est ce destin souvent méconnu que “Secrets d’Histoire” vous propose de découvrir.

Avec la participation de :