“Le Doc Stupéfiant” : « Le café des artistes », mercredi 16 juin sur France 5

Mercredi 16 juin à 20:50 sur France 5, “La Grande Librairie” cède sa place cette semaine à Léa Salamé pour “Le Doc Stupéfiant” qui fête la réouverture des cafés.

Aux quatre coins de la France, bistrots et troquets font battre le cœur de nos villes et de nos villages. Ils font partie de notre patrimoine et constituent une part originale du génie national.

Les artistes le savent, eux qui ont représenté, exalté, magnifié et même animé les cafés tout au long de l’histoire. Balzac en parlait comme du parlement du peuple, les impressionnistes en ont fait un art de vivre, Godard et Sautet, un décor de cinéma...

L’équipe de Léa Salamé a convié écrivains, chanteurs, artistes et intellectuels pour célébrer les cafés, cette exception culturelle française.

« Le café des artistes », un document d'Elise Le Bivic et Gabriel Garcia.