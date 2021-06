Dimanche 20 juin à 21:05, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir un numéro de la série documentaire “Faites entrer l'accusé” de 2010 : « Jean-Claude Romand, le menteur ».

Marié et père de deux enfants, Jean-Claude Romand était, pour son entourage, un brillant médecin qui travaillait pour l’Organisation mondiale de la Santé, à Genève.

Mais le 9 janvier 1993, il tue son épouse, sa fille, son fils, son père et sa mère. Sans travail, il mentait depuis plus de vingt ans à ceux qu’il fréquentait et vivait des sommes d’argent qu’il avait escroquées à ses proches.

Prisonnier de ses mensonges, il n’aurait pas trouvé d’autres solutions que l’assassinat.