« De la farine au four, quel pain ? », mardi 22 juin sur ARTE dans Théma (vidéo)

Le savoir-faire des artisans boulangers face aux expérimentations de l’agro-industrie : sur le marché du pain, deux modèles se font face. Entre tradition et innovation, quel pain mangerons-nous demain ? Un document à découvrir mardi 22 juin à 20:50 sur ARTE.

Pilier de l’alimentation européenne, le pain est présent sur nos tables depuis des siècles. Mais savons-nous réellement d’où il vient ?

Fruit d’un précieux savoir-faire transmis d’une génération à l’autre, le pain n’a pas échappé à la mainmise de l’agro-industrie. Mécanisation, standardisation, congélation, additifs, recours à la chimie moléculaire… : au fil des décennies, les techniques industrielles ont gagné du terrain, non seulement dans les rayons des supermarchés mais aussi, plus surprenant, dans nos boulangeries de quartier. Avec ces deux modèles, difficile pour le consommateur de savoir vraiment ce qu’il achète.

Pour y voir plus clair dans un secteur en pleine mutation, ce documentaire part à la rencontre de petits artisans qui continuent de travailler à l’ancienne, ainsi que de la directrice de la maison Poilâne, qui s’efforce d’associer tradition et production à grande échelle. Il s’intéresse également à de grands acteurs de l’industrie du pain misant sur l’innovation, comme le groupe Puratos, qui développe des farines et des levains – mais aussi des additifs cachés – pour le marché mondial.

Il interroge enfin des chercheurs, qui évoquent les conséquences pour la santé et l’environnement de l’industrialisation croissante de ce produit de consommation courante.