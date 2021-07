« L'or de la vallée maudite » à découvrir sur RMC Découverte dimanche 3 juillet

Dimanche 4 juillet à 21:05, RMC Découverte débutera la diffusion de « L'or de la vallée maudite », une série documentaire en 6 épisodes dont les 3 premiers seront proposés pour cette première soirée.

Dans les profondeurs de la Colombie-Britannique, une nouvelle ruée vers l’or se produit dans la région connue sous le nom de Devil’s Canyon.

Les mineurs d’or, Boyce Goff et Ben van der Valk s’aventurent séparément dans la forêt, là où les grandes sociétés minières ne peuvent se rendre. Pas de routes, pas de pistes, pas d’équipe de tournage, pas d’aide. Ils doivent emporter tout ce dont ils ont besoin pour exploiter les mines et survivre dans la cruelle nature sauvage de Devil’s Canyon.

Seuls pendant des semaines, et luttant contre l’arrivée de l’hiver, les deux hommes se battent pour rester en vie dans l’un des environnements les plus rudes de la planète.

Épisode 1 Sur les chapeaux de roues

Les mineurs d’or Boyce Goff et Ben van der Valk s’aventurent séparément dans la forêt de la Colombie-Britannique à la recherche de la prochaine mine d'or. Ils emportent avec eux tout ce dont ils ont besoin pour exploiter une mine et survivre dans l’un des environnements les plus difficiles au monde. Luttant contre l’arrivée de l’hiver, les deux hommes se battent pour rester en vie, tout cela pour avoir la chance de rentrer chez eux avec de l'or.

Épisode 2 Site prometteur

Le gel force Ben et Boyce à arrêter leur recherche d'or et à commencer à isoler leurs abris afin de survivre. Ben manque de nourriture, mais une neige inattendue lui donne l’espoir de traquer du gibier, tandis qu’un site de fouille prometteur motive Boyce à transporter son équipement minier. Cependant, la faim et le débordement d’une rivière menacent de forcer les deux hommes à quitter le canyon.

Épisode 3 Descente du canyon

Les experts miniers Ben van der Valk et Boyce Goff n’ont que 4 semaines avant que l’hiver n’anéantisse tout espoir qu’ils ont de trouver de l’or dans le Devil's Canyon. Boyce a échappé à l'inondation de son campement et s'est installé sur un terrain plus élevé. Il pense avoir trouvé la terre payante mais c'est de l'autre côté d'une rivière glacée et agitée. Il décide d’adopter une approche non conventionnelle pour traverser la rivière. Après plusieurs échecs, Ben change radicalement de tactique et prend le risque ultime de sauver sa saison en descendant en rappel d’une falaise au pied d’une chute d’eau. John Belcik, 68 ans, vétéran de l’industrie minière, fait sa première descente dans le Canyon, il est confiant, mais les conditions météorologiques extrêmes semblent lui compliquer la tâche.

Les 3 derniers épisodes seront diffués dimanche 11 juillet à partir de 21:05.