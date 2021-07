« Meghan &Harry : la guerre est déclarée » à revoir mardi 6 juillet sur W9 (vidéo)

A voir ou à revoir mardi 6 juillet à 21:05 le document « Meghan &Harry : la guerre est déclarée » précédemment diffusé une semaine après l'interview de Meghan et Harry par Oprah Winfrey .

Mais quelle mouche a donc piqué Harry et Meghan ? Accusations de racisme, absence de soutien financier et indifférence de la famille royale vis-à-vis des difficultés de Meghan quand elle était en pleine dépression, cette fois il n'y a plus de doute : avec cette longue interview en forme de grand déballage, accordée le dimanche 7 mars à la célèbre intervieweuse américaine Oprah Winfrey, le jeune couple rebelle a définitivement déclaré la guerre à Buckingham.14 mois après l'annonce de son retrait de la famille royale, le 7 janvier 2020, le feuilleton semble donc loin d'être terminé !

Retour sur les multiples rebondissements d'un des plus gros scandales qui ait jamais secoué la couronne britannique. Avec des extraits de l'interview choc du 7 mars, des témoignages inédits et les plus grands spécialistes de la monarchie, ce document va mettre en lumière les rouages secrets de cette affaire.

Vous découvrirez aussi que les velléités d'indépendance du plus jeune fils de Diana ont été largement sous­ estimées. Et que les ambitions de Meghan dépassent probablement tout ce que Buckingham a pu imaginer lorsque le petit fils préféré a rencontré la jeune comédienne, à l'époque quasiment inconnue...