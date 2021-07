« Mégastadium » Tour d'Europe des plus grands stades chargés d'émotions, lundi 12 juillet sur RMC Découverte

A découvrir lundi 12 juillet à 21:05 sur RMC Découverte, le document inédit « Mégastadium : le tour d'Europe » réalisé par Thierry Fessard et Yohann Thiriet.

Le Championnat d'Europe de football fête en 2020 son 60ème anniversaire. Malheureusement, en raison de la pandémie du coronavirus qui a touché de plein fouet les nations européennes, cet événement est reporté à 2021. Pour cette occasion, les organisateurs ont dû penser en grand pour dépasser les espérances et offrir aux centaines de millions de spectateurs une compétition spectaculaire.

Pour la première fois depuis la création de l'Euro, il n'y aura pas de « pays organisateur ». Les matchs se dérouleront aux quatre coins de l'Europe dans des stades mythiques, des merveilles d'ingénierie. Ces temples modernes ont été pensés pour faire vibrer le public. Les architectes ont fait preuve d'inventivité, de génie et d'audace pour construire des stades capables d'accueillir les plus grands matchs de football, sport légendaire et fédérateur. Une arche de 315 mètres de long, un toit rétractable, une façade composée de milliers de coussins lumineux, un terrain amovible : les architectes n'ont reculé devant aucun défi.

De Wembley en Angleterre à Bakou en Azerbaïdjan en passant par Bilbao, Munich, Budapest et Saint-Pétersbourg, c'est une véritable immersion dans l'Europe toute entière pour retracer l'histoire de ces lieux chargés d'émotions et de souvenirs.