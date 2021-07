“Sale temps pour la planète” « Var : l'eau et le feu », mercredi 14 juillet sur France 5 (vidéo)

“Sale temps pour la planète”, la série documentaire emblématique de France 5, fait son retour mercredi 14 juillet à 21:05 avec une 15ème saison inédite dont le premier épisode nous emmène dans le Var.

Cette série documentaire étudie les conséquences des changements climatiques à travers la planète.

Le Var, département le plus touristique de France, vit sous la menace des incendies en été et de brutales inondations en automne et en hiver.

Pour faire face aux catastrophes annoncées liées au changement climatique, de nouvelles pratiques agricoles et immobilières s'organisent, pour maintenir l'économie locale et assurerla sécurité de ses habitants.

A la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Bretagne, des iles quiresistent ».

Dernières terres avant l'Amérique, les Îles du Finistère ont su préserver leur beauté et leur authenticité. Pourtant, ces paysages grandioses pourraient bien changer de visage d'ici quelques années. Sculptées par les éléments, ces îles dénuées de remparts font face à la colère des océans et aux aléas climatiques. Les eaux salées grignotent, s'infiltrent et submergent.

L'île de Bannec sert de laboratoire à ciel ouvert. Sur cette terre vierge, désertée par les hommes, les scientifiques étudient l'impact des violentes tempêtes. Les vagues sont si puissantes qu'elles peuvent déplacer des rochers de 40 tonnes ! Une force similaire à celle d'un tsunami. Si Bannec reste inhabitée, qu'en est-il des îles voisines Ouessant et Molène ? Comment arrive-t-on à vivre en terre hostile où l'océan est roi ?

Si la nature peut se montrer terriblement dangereuse, Ouessant cherche aujourd'hui à en faire un atout. Le maire veut transformer les vents violents, les puissants courants et le Soleil en énergies renouvelables. L'île espère atteindre l'autonomie énergétique d'ici à 2030 et ainsi limiter les dégâts liés aux changements climatiques.