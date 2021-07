« Classic Albums - Amy Winehouse "Back to Black" » vendredi 23 juillet sur ARTE

Plongeant dans la genèse de l’album Back to Black, ce documentaire, diffusé vendredi 23 juillet à 22:25 sur ARTE, dévoile des facettes inédites de la chanteuse Amy Winehouse, icône de la soul dont on commémore cette année le dixième anniversaire de la mort.

Sa disparition brutale, à 27 ans, le 23 juillet 2011, et le succès planétaire de Back to Black, son second opus studio sorti en 2006, ont fait entrer Amy Winehouse dans la légende de la pop music.

Sous ses airs sixties, cet album novateur, qui a engrangé les récompenses (un Brit Award, cinq Grammy Awards), porte la marque des épreuves que traversait la chanteuse, ballottée alors entre des phases dépressives, ses addictions et sa relation orageuse avec son petit ami Blake Fielder-Civil : "J’ai décidé d’écrire sur Blake et l’album est sorti tout seul", confiera l’artiste qui sut transcender sa douleur pour en faire une œuvre à la fois lumineuse et sombre, "moderne et brutale" selon les mots de Mark Ronson, son producteur avec Salaam Remi.

Entre New York et Miami, ce documentaire de la collection "Classic Albums" de la BBC plonge dans les souvenirs de ces deux génies du son, et de leurs séances en studio avec Amy qui a écrit, parfois en quelques heures, ses titres les plus célèbres, parmi lesquels “Back to Black” et “Rehab”.

En partie composé d’images inédites, le film dévoile des facettes méconnues de la chanteuse : son humour, sa complicité avec ses producteurs, son talent d'écriture Vendu à près de 20 millions d'exemplaires, Back to Black a ouvert la voie à d'autres chanteuses britanniques comme Adele et Duffy.