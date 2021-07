« L’or blanc de Hallstatt, un trésor de la Préhistoire » samedi 24 juillet sur ARTE (vidéo)

Grâce aux conditions exceptionnelles de conservation qu’elle offre, la mine de sel millénaire de Hallstatt, en Autriche, fournit un précieux témoignage sur la Préhistoire. Une Plongée dans un extraordinaire eldorado archéologique à découvrir sur ARTE samedi 24 juillet à 20:50.

Dans les Alpes autrichiennes, le beau village d’Hallstatt, sur les rives d’un lac turquoise, abrite la plus ancienne mine de sel au monde, lequel y est exploité depuis environ 7 000 ans.

Source de richesses et de prospérité, mais aussi à l’origine d’innovations techniques, de réseaux commerciaux et d’échanges culturels, cet "or blanc" a entraîné une sorte de petite "mondialisation" il y a déjà 2 500 ans. Extrait par les hommes – jusqu’à 400 tonnes par an −, et transporté par les femmes, le sel, surtout, a conservé dans des conditions exceptionnelles les traces des peuples préhistoriques qui creusaient les entrailles de la montagne pour accéder à la précieuse ressource.

Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, ce site célèbre, dont la période du premier âge du fer européen porte le nom, Hallstatt, se révèle ainsi un véritable eldorado pour les archéologues. Depuis plus d’un siècle, le muséum d'Histoire naturelle de Vienne y consacre d’importantes recherches, les scientifiques mettant au jour des nécropoles, des outils et des objets étonnamment raffinés afin de reconstituer le quotidien des populations de l’époque, de leurs conditions de travail à leurs rituels religieux.

Labyrinthe souterrain

Aux côtés des chercheurs et des archéologues, qui multiplient les expériences autour du site, ce passionnant documentaire plonge dans cette mine de sel hors norme, toujours en activité, et arpente son labyrinthe de galeries souterraines riches en traces du passé.

Au fil d’images aériennes spectaculaires au-dessus des hautes vallées et du lac de Hallstatt, de reconstitutions et d’animations en 3D, cette "capsule spatio-temporelle" livre un témoignage unique sur l’extraction de l’"or blanc" comme sur la civilisation et le rapport au monde des Européens de l’âge du fer.