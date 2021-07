« Au coeur des catastrophes naturelles » lundi 26 juillet sur RMC Story

Lundi 26 juillet à 21:05, RMC Story diffusera « Au coeur des catastrophes naturelles », une série documentaire en 3 épisodes réalisée par la BBC.

Notre planète abrite des phénomènes naturels spectaculaires, mais la raison pour laquelle ils se forment est encore un mystère. Aujourd’hui, grâce aux nouvelles technologies des caméras et l’utilisation de la vision thermique, nous découvrons des détails insoupçonnés sur le fonctionnement interne de ces phénomènes.

Tout au long de cette soirée découvrez le feu, la glace et le vent à travers des phénomènes comme les éruptions volcaniques, les tornades ou les avalanches.

Dans le 1er épisode, consacré au feu, nous examinerons deux des phénomènes naturels les plus chauds sur Terre : les volcans et la foudre.

Dans le 2ème épisode, consacré au vent, nous examinerons deux des phénomènes naturels les plus spectaculaires sur Terre : les tornades et les aurores.

Le 3ème épisode sera consacré à la glace. Plus d'un million d'avalanches se produisent dans le monde chaque année. Au cours d'un hiver moyen, environ 500 personnes succombent dans des avalanches, et les plus importantes peuvent détruire des villes entières. Les icebergs quant à eux, représentent un grave danger pour la navigation. Le nombre d'icebergs isolés après s’être séparé d’un glacier a augmenté régulièrement ces dernières années et il n'a donc jamais été aussi important d'étudier la naissance et le cycle de vie d'un iceberg.