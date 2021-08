“Drôles de villes pour une rencontre” : « Venise, une ville posee sur l'eau », mercredi 18 août sur France 5 (vidéo)

Mercredi 18 août à 20:50, France 5 vous proposera de découvrir un nouvel inédit de la série documentaire “Drôles de villes pour une rencontre” : « Venise, une ville posee sur l'eau ».

Venise est sans nul doute une des plus belles villes du monde.

Mais vivre au plus près de l’eau n’est pas de tout repos. Dans la cité des Doges, les voitures sont interdites, tous comme les vélos et les trottinettes, alors chaque geste de la vie quotidienne est plus compliqué qu’ailleurs, et devient rapidement un effort. Faire ses courses, déménager, faire du sport, aller au bureau… ici tout se fait à pied ou en bateau. On dit que les vénitiens marchent en moyenne 10 kilomètres par jour !

La splendeur de la ville ne doit pas cacher les menaces qui pèsent sur elle.

Construite au Moyen Age sur des sols vaseux, elle s’enfonce inexorablement.

Conjuguée à la montée des eaux, Venise est de plus en plus souvent inondée et si rien n’est fait, la Sérénissime risque de disparaitre d’ici un siècle.

Pendant 2 semaines, Alexandra Alévêque va vivre chez Gloria et Carlo. Elle est une ancienne championne de Voga, ces bateaux à rame typiquement vénitiens. Tous deux travaillent dans l’école qu’elle a créé il y 8 ans.

Ensemble, sur terre et sur l’eau, ils vont accompagner Alexandra dans sa découverte de ce joyau fragile de l’Adriatique.