« Freddie Mercury : l'histoire inédite », vendredi 20 août sur ARTE

Vendredi 20 août à 22:20, ARTE vous propose un portrait intime de la star du groupe Queen, disparue il y a bientôt trente ans des suites du sida.

Pour la première fois, ce n’est pas la carrière de chanteur de Freddie Mercury qui est mise en exergue, mais l’histoire de l’homme, de l’ami, du fils, de l’amant.

Une année durant, Rudi Dolezal et Hannes Rossacher sont partis sur ses traces. Ils ont rencontré sa famille, ses anciens camarades de classe, ses collègues musiciens (Phil Collins, Mick Jagger, Monserrat Caballé...), sans oublier bien sûr ses comparses de Queen, Brian May, Roger Taylor et John Deacon.

De Zanzibar à Londres

Farrokh Bulsara, de son vrai nom, est né en 1946 à Zanzibar. Après une enfance idyllique, il connaît une scolarité "à la dure" dans un internat près de Bombay. Il part ensuite faire ses études à Londres, où ses ambitions artistiques et son rêve de devenir peintre ou designer le mènent aux Beaux-Arts. Le jeune homme ouvre même une boutique de fripes à Kensington, mais c’est finalement la musique qui le rendra célèbre. Sa voix, ses mises en scène délirantes et ses extravagances ont profondément marqué l’univers du rock.

Freddie Mercury est mort en novembre 1991, victime du sida.