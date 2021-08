« La télé des années 90 » (1990-1993) à revoir sur France 3 vendredi 20 août

Vendredi 20 août à 21:05, France 3 vous proposera de voir ou de revoir la première partie du documentaire « La télé des années 90 » qui revient sur les années 1990-1993.

La décennie 90 va balayer l'insouciance et la légèreté de la télévision des années 80 !

Le ton se durcit, la parole devient plus acerbe, l'insolence et l'irrévérence sont de mise pour oublier les menaces qui grondent…le monde change, la télévision aussi.

Les visages apparus dans les années 80 deviennent des stars dans les années 90 : Nagui, Jean-Luc Delarue, Thierry Ardisson, Christophe Dechavanne ou encore Christine Bravo…

Dans ce premier épisode (1990-1993), ce que l'on appelle « le paysage audiovisuel » est profondément bouleversé. Les audiences se mesurent désormais grâce à ce baromètre quotidien qu'est l'audimat. Il y a maintenant quatre chaînes privées qui se livrent une guerre féroce, un service public qui doit se défendre et, pour la première fois, une chaîne va « mourir » en direct.

Une décennie où les variétés vont connaître leur déclin pendant que de nouveaux visages apparaissent et que des émissions, qui deviendront mythiques, naissent : « Coucou c'est nous », « Taratata », « Les Minikeums », « Perdu de vue », « Fort Boyard », « Frou-Frou », « Une famille en or », « La nuit des héros », « Tout est possible » ou encore « Double jeu ».

Riches en anecdotes, en grands moments de télé, de rires et d'émotions, les animateurs, les producteurs ou les responsables de programmes vont nous raconter ces 10 ans où tout était possible…

Avec la participation de : Thierry Ardisson, Arthur, Thierry Bizot, Christine Bravo, Marie-France Brière, Arlette Chabot, Julien Courbet, Jean-Louis Debré, Christophe Dechavanne, Mireille Dumas, Guillaume Durand, Jean-Pierre Elkabbach, Michel Field, Marc-Olivier Fogiel, Véronique Genest, Patrice Laffont, Jean-Marc Morandini, Marie-Ange Nardi, Jacques Pradel et Laurent Ruquier.