“Au bout c'est la mer” : « La Vistule » lundi 23 août sur France 5 (vidéo)

Lundi 23 août à 20:50, France 5 diffusera un nouvel inédit de la 4ème saison de la série documentaire “Au bout c'est la mer”. Cette semaine, François Pécheux nous fait découvrir la Vistule.

François embarque pour un voyage exceptionnel depuis les montagnes du fin fond de la Pologne, jusqu’à la mer Baltique, le long de la Vistule… la reine des rivières polonaises.

Ce fleuve de légende, de plus de 1000 km, qui traverse le pays entier, est connu pour serpenter paisiblement à travers les plus grands trésors du pays et ses villes millénaires …

En parcourant ses eaux, François va littéralement faire un voyage dans le temps : vers le 15ème siècle, avec des vikings d’eaux douce, et dans le futur, avec des archéologues du vivant très gourmands…

François va suivre le rythme et la philosophie de la Vistule, en rencontrant sur son cours Sarah, une paddliste amoureuse de sa ville, Cracovie, avec qui François va faire l’éloge de la lenteur. Il va également rencontrer Marek, un survivaliste, qui se contente de quelques feuilles d’orties comme repas…

Avec Robert, le gardien du fleuve, François découvre à ses risques et périls que la Vistule dévoile sous son visage bien paisible un caractère farouche, sauvage et indomptable… Heureusement, la ville mythique de Varsovie offre une paisible halte. François y rencontre Stéphan, un poète qui fait fleurir la nouvelle Varsovie…

L’aventure de François se termine aux pieds de Gdansk, la capitale de l’ambre, qui se jette dans la grande Baltique…

A la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro consacré au Mékong.

François Pécheux embarque sur le Mékong, dans le mythique Triangle d'Or, là où le fleuve est la seule voie de communication entre les hommes. Pour rallier l'embouchure du fleuve 2 400 km plus loin en mer de Chine, il s'engage dans un voyage fluvial à travers le Laos, le Cambodge puis le Vietnam. Sur sa route, il croise le dernier homme à pêcher sur un filin tendu au-dessus des rapides, des éleveurs de crocodiles, des constructeurs de briques ou un vaisseau fantôme. Il découvre Luang Prabang, les temples d'Angkor et le fameux delta du Mékong.