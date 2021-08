“Drôles de villes pour une rencontre” : « Islande, quand le volcan s'éveille », mercredi 25 août sur France 5 (vidéo)

Mercredi 18 août à 20:50, France 5 vous proposera de découvrir un nouvel inédit de la série documentaire “Drôles de villes pour une rencontre”. Pour ce deuxième numéro, Alexandra Alévêque vous emmène en Islande.

L’Islande est située à cheval entre les plaques tectoniques de l’Eurasie et de l’Amérique du Nord, à la verticale du plus important point chaud de la planète. Voilà pourquoi cette île possède la plus grande activité volcanique au monde, avec pas moins de 130 volcans dont 32 toujours actifs.

En mars 2021, un volcan situé sur la côte sud de l’île, le Fagradasfjall, est entré en éruption après une période d’accalmie de 800 ans. Sous ce volcan, il y a la ville de Grindavik et ses 3500 habitants. Avant que la terre ne s’ouvre pour laisser échapper le magma en fusion, les résidents de Grindavik ont vécu une intense période de séismes, pas moins de 50 000 en trois semaines. Une expérience traumatisante dont certains ne se sont pas encore remis.

Actuellement, une gigantesque coulée de lave se dirige lentement vers la ville, menaçant ses routes et une partie de ses habitations. Et personne ne peut dire quand tout cela va prendre fin.

Les habitants doivent donc vivre avec cette menace et s’adapter. Ils ne voient d’ailleurs pas que des inconvénients à cette vie au pied d’un volcan en éruption. Ils sont fiers d’accueillir chez eux les curieux du monde entier attirés par le spectacle grandiose de la coulée de lave. Il y a aussi des avantages à vivre sur une terre volcanique : la géothermie, les bains naturels d’eau chaude, la pureté de l’eau filtrée par la lave, qui fait de l’Islande la Mecque de la pêche à la mouche !

Pendant deux semaines, Alexandra Alévêque va vivre chez Solny, Sveinn et leurs trois enfants. Elle est photographe, lui dirige une flotte de bateaux de pêche et une usine de séchage de poissons. Ensemble, ils vont accompagner Alexandra dans sa découverte de la ville qui vit au quotidien sous la menace d’un volcan en activité. A leurs côtés elle va se rendre compte que les Islandais, même s’ils vivent sur une poudrière, ont le don de rester sereins face aux forces de la nature.