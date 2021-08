A partir du 14 septembre, Rachid M’Barki vous proposera de découvrir sur RMC Story la nouvelle saison inédite de la collection documentaire “La face cachée de...”.

Cette nouvelle saison de « La face cachée de... » dévoilera les secrets bien gardés des personnalités médiatiques. Vous y découvrirez les mystères et les zones d’ombre qui dessinent les carrières de ces célébrités appréciées des Français. Victimes de leur succès, certaines ont plongé dans des extrêmes frôlant les limites de la légalité et des moeurs sociales, d’autres allant jusqu’à mettre fin à leur carrière.

Grâce à des témoignages de proches, de journalistes et à des images exclusives, ces documentaires inédits révèlent une nouvelle facette de leur histoire.

De Nabilla Benattia à Diam’s, en passant par Claude François et Tom Cruise, « La face cachée de... » retrace le parcours de ces célébrités parfois controversées et au destin singulier. Le programme décrypte aussi des faits de société hors normes tels que le complotisme et le mythique concours de beauté Miss France.

Le premier numéro, à découvrir mardi 14 septembre 2021 à 21:05, sera consacré à Nabilla Benattia.

Diffusée depuis le mardi 2 mars 2021, la nouvelle case « La face cachée de... » a été plébiscitée par les téléspectateurs de RMC Story.