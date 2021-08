« À la recherche de l'excellence » de Gabe Polsky, dimanche 29 août sur CANAL+

A découvrir dimanche 29 août à 21:00 sur CANAL+, le documentaire « À la recherche de l'excellence » réalisé par Gabe Polsky.

Légendes du football, hockey­sur­glace et football américain, Pelé, Wayne Gretzky et Jerry Rice, se sont livrés dans le film documentaire de Gabe Polsky. Leurs témoignages viennent se compléter et conduisent à s'interroger sur la relation entre les attributs physiques extraordinaires des champions et leurs performances exceptionnelles.

« À la recherche de l'excellence » explore ainsi ce qui fait l'essence des plus grands athlètes, et part à la recherche du secret de leur réussite.

Le réalisateur expose les liens allant bien au­delà du sport et des capacités physiques, entre les domaines de l’expression personnelle, de la philosophie, de la psychologie et de la nature humaine qui seraient la clé du succès sportif.