« Notre Dame de la Garde : Basilique hors norme » mercredi 1er septembre sur RMC Découverte

A découvrir mercredi 1er septembre à 21:05 sur RMC Découverte, le documentaire inédit « Notre Dame de la Garde : Basilique hors norme » réalisé par Julien Balestier.

Plus de deux millions de visiteurs grimpent chaque année jusqu’au monument le plus visité de Marseille, la basilique Notre-Dame de la Garde. Véritable prouesse architecturale bâtie il y a 170 ans sur l’un des points culminants de la ville de Marseille, la Bonne Mère est visible à plus de vingt kilomètres. Mais comment cette structure aussi majestueuse a-t-elle pu voir le jour ?

A l’aide d’historiens, d’architectes et d’experts, nous allons décrypter à travers ce documentaire inédit les secrets de construction de ce monument indestructible et pour lequel les bâtisseurs ont dû rivaliser d’ingéniosité.

Vous découvrirez ainsi les mystères de la majestueuse statue de la Vierge, qui par ses onze mètres de haut trône sur cet édifice. Trois cloches, dont un bourdon de plus de huit tonnes, sonnent quotidiennement. Il aura fallu pour cela les hisser sur cette colline imprenable, avec un procédé technique révolutionnaire. Quant à l’étonnant pont-levis qui permet d’accéder à la basilique, il est relevé chaque soir, coupant ainsi Notre-Dame de la Garde du reste du monde…