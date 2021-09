“Le Monde en face” : « Une autre idée du monde » de Bernard-Henri Lévy, dimanche 12 septembre sur France 5 (vidéo)

Suite à l'actualité récente en Afghanistan, France Télévisions propose sur France 5 une soirée-événement dimanche 12 septembre à partir de 20:55.

21:05 Le monde en face Une autre idée du monde, de Bernard-Henri Lévy

Nigeria, Ukraine, Somalie, Grèce, Bangladesh, Kurdistan, Libye, Afghanistan... Pendant que l’Occident se confine dans la peur d’un virus inconnu, un écrivain-reporter se rend sur le terrain à la rencontre de femmes, d’hommes et d’enfants qui n’ont pas attendu la covid pour être malmenés par la vie, la guerre, l’exode, la pauvreté, la faim, et devenir les damnés de la Terre d’aujourd’hui. Tantôt reportage de guerre, tantôt témoignage sur les plus déshérités d’entre nous. Un film percutant.

23:10 11 septembre, l‘avertissement du commandant Massoud

Le 9 septembre 2001, Ahmad Chah Massoud, que l’on surnomme le « lion du Pandjchir », célèbre héros de la résistance afghane, est assassiné par deux membres d’Al-Qaida se présentant comme des journalistes. Ce tragique événement est vite mis de côté, car un autre attentat restera gravé dans les mémoires : le 11 septembre 2001, à New York. Ces deux attentats sont commandités par le même terroriste : Oussama Ben Laden. Un homme avait pourtant prédit que l’Amérique serait touchée. Du haut de ses montagnes afghanes, le commandant Massoud savait ce que préparait son célèbre adversaire.

C’est à Strasbourg, au Parlement européen et à Paris que le commandant Massoud était venu demander de l’aide afin d’empêcher la progression des talibans. Il a tenté de faire entendre sa voix, en vain. Ni l’Europe ni les États-Unis ne l’ont écouté. Le « lion du Pandjchir » réclamait aux Occidentaux d’exercer une pression à l’encontre du Pakistan, pays qui fournissait des armes, soutenait et abritait des talibans. Sa parole est passée sous silence, car très compromettante pour les affaires françaises : le Pakistan constituait alors le quatrième client en armement de la France.

00:05 Massoud l’Afghan

Après avoir contribué à forger la légende du « lion du Pandjchir » avec son premier film, Une vallée contre un empire, Christophe de Ponfilly s'est lié d'amitié avec le commandant Massoud.

En 1997, il retourne en Afghanistan afin de retrouver Massoud dans son nouveau maquis. Dans ce documentaire de référence, Christophe de Ponfilly filme cette figure charismatique de la résistance afghane lors des préparatifs de son offensive contre les talibans. Il nous livre ainsi le portrait fascinant d'un chef de guerre à l'heure de sa dernière bataille. Le commandant Massoud a été assassiné par Al-Qaida le 9 septembre 2001, deux jours avant les attentats du World Trade Center de New York.