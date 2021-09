A voir ou à revoir lundi 13 septembre à 20:55 sur France 5, le documentaire « France terre sauvage - l'eau vive » de Marguerite D'ollone réalisé par Nicos Argillet, en collaboration avec Thierry Robert, et raconté par Valérie Boyer.

Ce documentaire plonge le téléspectateur dans les eaux vives : les lacs, les torrents, les rivières et les milliers de cours d'eau qui parcourent notre territoire sur plus de 500 000 km.

Une immersion au fil de l'eau, sur quatre saisons, à la découverte d'univers insoupçonnés et captivants. Des plus hauts sommets français jusqu'à nos lagunes maritimes, le film suit le long voyage de l'eau et des hommes qui la bordent.

Des hommes qui nous racontent la reconquête d'un écosystème..