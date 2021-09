« Garages clandestins, rodéos sauvages : peur sur la ville » mercredi 15 septembre sur RMC Story

A découvrir dans “Grands Documents” mercredi 15 septembre à 21:05 sur RMC Story, le documentaire « Garages clandestins, rodéos sauvages : peur sur la ville » réalisé par Samira Ibrahim.

Les banlieues françaises sont-elles en train de devenir des zones de non-droit où la violence et la délinquance règnent en maître ? Si l’on connaissait ces quartiers pour notamment des affaires de trafics de drogue, on assiste à de nouveaux phénomènes inquiétants : rodéos sauvages, mécanos clandestins, vols de voitures et de pièces en tout genre…

Dans certains quartiers, les trottoirs ressemblent à des garages à ciel ouvert. Des mécanos peu scrupuleux en ont fait leur terrain de jeu et un véritable business. Des jeunes n’hésitent plus à provoquer les forces de l’ordre en pratiquant le rodéo sauvage, une pratique ultra-dangereuse et considérée comme un délit…

Pour lutter contre ces phénomènes, gendarmes et associations mènent des actions coups de poings : perquisitions, journées de prévention au milieu des quartiers sensibles et en prison.

Enquête sur cette nouvelle criminalité, sans limites.